الإثنين 19 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

جوتيريش يدعو قرغيزستان وطاجيكستان إلى الحوار

جوتيريش
18 سبتمبر 2022 09:46

 دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قرغيزستان وطاجيكستان إلى الحوار من أجل التوصل إلى وقف 
إطلاق نار دائم.

وجاء في بيان لستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام "يتابع الأمين العام بقلق بالغ تصاعد العنف على طول الحدود القرغيزية الطاجيكية. وهو يشعر بحزن عميق لفقدان الأرواح ويقدم تعازيه للضحايا وعائلاتهم"، وفقا 
للموقع الرسمي للامم المتحدة.

ودعا الأمين العام قيادة الدولتين إلى الدخول في حوار من أجل وقف دائم لإطلاق النار.وأكد أنه يجب على كلا الجانبين الاستفادة الكاملة من الآليات القائمة على الأرض لنزع فتيل التوترات.

وأوضح أن الأمم المتحدة على استعداد للمساعدة في إيجاد حل دائم للنزاعات الحدودية، إذا طلبت الأطراف ذلك. 

أخبار ذات صلة
100 قتيل في المواجهات بين قرغيزستان وطاجيكستان
94 قتيلاً في مواجهات بين قرغيزستان وطاجيكستان
المصدر: وكالات
الحوار
طاجيكستان
انطونيو جوتريش
قيرغيزستان
آخر الأخبار
محمد بن راشد: نعتز بعلاقات الصداقة التاريخية مع بريطانيا
الإمارات
محمد بن راشد: نعتز بعلاقات الصداقة التاريخية مع بريطانيا
18 سبتمبر 2022
الملك تشارلز جاب المملكة المتحدة منذ وفاة والدته
عربي ودولي
الملك تشارلز يوجه بياناً لبريطانيا والعالم.. قبيل الجنازة
اليوم 07:28
أشخاص يسيرون على جسر نهر هان في أوائل أيام الخريف في سيول
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تتأهب مع اقتراب إعصار نانمادول
اليوم 07:17
الرئيس الأميركي
عربي ودولي
الرئيس الأميركي يعلن نهاية جائحة كورونا
اليوم 07:06
خلال تقديم المساعدات بالسودان (من المصدر)
الإمارات
توزيع مساعدات لمتضرري الفيضانات في الخرطوم
اليوم 02:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©