الإثنين 19 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أميركا.. قتلى باصطدام طائرتين صغيرتين في الجو

قتلى باصطدام طائرتين صغيرتين في الجو في كلورادو
18 سبتمبر 2022 09:26

 قالت السلطات المحلية إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم،عندما اصطدمت طائرتان صغيرتان في الجو فوق مقاطعة بولدر بولاية كولورادو الأميركية، لتسقطا متحطمتين في موقعين بأرض فضاء.

وتلقت الشرطة قبيل الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي "العديد من مكالمات الطوارئ" من شهود رأوا الطائرتين تصطدمان على بعد نحو 40 كيلومترا شمالي دنفر، حسبما ذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة بولدر في بيان.

وقالت الشرطة إنه عند وصول المسعفين إلى موقع التحطم الأول كان الشخصان اللذان على متن إحدى الطائرتين قد لقيا حتفهما. وقال مكتب قائد الشرطة إن قائد الطائرة الثانية التي سقطت، والذي كان على متن الطائرة بمفرده، لقى حتفه عندما وصلت طواقم الطوارئ إلى حطام الطائرة.
ولم يتم حتى الآن تحديد هوية أي من الضحايا.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل في بيان إن الطائرتين من طرازي سيسنا 172 وسونيكس زينوس، مضيفا أن سبب وقوع الحادث لا يزال قيد التحقيق.

أخبار ذات صلة
عاصفة نادرة تضرب ألاسكا
سيؤول وواشنطن تحذران من «رد ساحق» على أي هجوم لبيونج يانج
المصدر: رويترز
الولايات المتحدة
اصطدام
تحطم طائرة
آخر الأخبار
محمد بن راشد: نعتز بعلاقات الصداقة التاريخية مع بريطانيا
الإمارات
محمد بن راشد: نعتز بعلاقات الصداقة التاريخية مع بريطانيا
18 سبتمبر 2022
الملك تشارلز جاب المملكة المتحدة منذ وفاة والدته
عربي ودولي
الملك تشارلز يوجه بياناً لبريطانيا والعالم.. قبيل الجنازة
اليوم 07:28
أشخاص يسيرون على جسر نهر هان في أوائل أيام الخريف في سيول
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تتأهب مع اقتراب إعصار نانمادول
اليوم 07:17
الرئيس الأميركي
عربي ودولي
الرئيس الأميركي يعلن نهاية جائحة كورونا
اليوم 07:06
خلال تقديم المساعدات بالسودان (من المصدر)
الإمارات
توزيع مساعدات لمتضرري الفيضانات في الخرطوم
اليوم 02:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©