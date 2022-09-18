الإثنين 19 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

عاصفة نادرة تضرب ألاسكا

شخص يلتقط صوراً للسحب من متنزه إيرثكويك في أنكوراج، ألاسكا
18 سبتمبر 2022 08:41

أفادت خدمة الأرصاد الجوية الأميركية، بأن عاصفة نادرة القوة ضربت غرب ألاسكا قد تتسبب في تشكل أمواج ضخمة وفيضانات تؤدي إلى جرف منازل. 

وكتبت الأرصاد الجوية على تويتر "بقايا إعصار ميربوك تضرب غرب ألاسكا... خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع أمواج شديدة، وهبوب رياح بقوة إعصار"، مضيفة أن "الفيضانات ستزداد" شدتها.

وقال الخبير في المناخ بجامعة ألاسكا ريك ثومان لوكالة فرانس برس "هذه بلا شك أقوى عاصفة نشهدها بمطلع الخريف في بحر بيرنغ خلال السنوات الخمسين الأخيرة". 

في قرية غولوفين الساحلية "المياه تحيط بالمدرسة، والمنازل فاضت، وهناك منزلان على الاقل عائمان" بحسب ما قالت الخدمات البلدية في فيربانكس، ثاني أكبر مدن ألاسكا.

تُظهر الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أضرارًا جسيمة. ونشرت سي إن إن مقطع فيديو يظهر منزلًا يطفو على نهر قبل أن يعلق تحت جسر. وتم تسجيل هبوب رياح تصل سرعتها إلى 145 كلم/ساعة، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الأميركية التي تتوقع أن تهب رياح اخرى أقوى.
 

أخبار ذات صلة
أميركا.. قتلى باصطدام طائرتين صغيرتين في الجو
سيؤول وواشنطن تحذران من «رد ساحق» على أي هجوم لبيونج يانج
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
ألاسكا
عاصفة
الأمواج
آخر الأخبار
محمد بن راشد: نعتز بعلاقات الصداقة التاريخية مع بريطانيا
الإمارات
محمد بن راشد: نعتز بعلاقات الصداقة التاريخية مع بريطانيا
18 سبتمبر 2022
الملك تشارلز جاب المملكة المتحدة منذ وفاة والدته
عربي ودولي
الملك تشارلز يوجه بياناً لبريطانيا والعالم.. قبيل الجنازة
اليوم 07:28
أشخاص يسيرون على جسر نهر هان في أوائل أيام الخريف في سيول
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تتأهب مع اقتراب إعصار نانمادول
اليوم 07:17
الرئيس الأميركي
عربي ودولي
الرئيس الأميركي يعلن نهاية جائحة كورونا
اليوم 07:06
خلال تقديم المساعدات بالسودان (من المصدر)
الإمارات
توزيع مساعدات لمتضرري الفيضانات في الخرطوم
اليوم 02:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©