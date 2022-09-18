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بايدن يشارك في وداع الملكة اليزابيث

وصل جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن إلى مطار ستانستيد بلندن لحضور جنازة الملكة إليزابيث
18 سبتمبر 2022 08:21

من المتوقع أن يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن نظرة على نعش الملكة إليزابيث في لندن اليوم الأحد لينضم إلى مئات الآلاف من الأشخاص الذين ألقوا نظرة وداع على الملكة البريطانية الراحلة المسجاة في نعشها.

وسينضم بايدن فيما بعد إلى الملك تشارلز وعشرات من زعماء العالم وأفراد العائلات المالكة الآخرين من جميع أنحاء العالم في حفل استقبال قبل الجنازة الرسمية الكبرى للملكة الراحلة يوم الاثنين.

وسُجي جثمان إليزابيث رسميا في قاعة وستمنستر التاريخية منذ يوم الأربعاء ويتدفق الناس بشكل متواصل من جميع مناحي الحياة ومن جميع أنحاء العالم لإلقاء نظرة أخيرة على الملكة في نعشها وقد اصطف العديد منهم في طوابير طوال الليل وبعضهم لمدة تصل إلى 24 ساعة.

وقال بايدن في رسالة عقب أنباء وفاة الملكة في الثامن من سبتمبر: "إرثها سيبرز بشكل كبير في صفحات التاريخ البريطاني وفي قصة عالمنا".

ومن بين الشخصيات البارزة التي ألقت نظرة وداع على الملكة الراحلة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيس ورئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن.

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المصدر: وكالات
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