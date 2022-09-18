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حزب الرئيس الفرنسي ماكرون يغير اسمه
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة من خلال مقطع فيديو خلال إطلاق حزب النهضة
18 سبتمبر 2022 08:15
غيّر حزب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" اسمه رسميا السبت ليصبح حزب "النهضة".
أنشئ الحزب قبل عام واحد من وصول ماكرون الى الإليزيه في 2017 وشكّل أداة لإعادة انتخابه في 2022.
واجتمع النشطاء السبت في كاروسيل اللوفر في باريس، على بعد أمتار قليلة من الهرم حيث احتفل ماكرون بأول فوز له في عام 2017.
وخلال الانتخابات التشريعية في يونيو خسر ماكرون الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية، بينما حصد اليمين المتطرف 89 مقعدا.
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