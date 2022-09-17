الناتو يشيد بدور المساعدات العسكرية الغربية في أزمة أوكرانيا
الأدميرال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو
18 سبتمبر 2022 00:43
أشاد رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الأدميرال روب باور، اليوم السبت، بدور المساعدات العسكرية الغربية فيما حققته كييف مؤخرا من تقدم. وقال إن المساعدات العسكرية الغربية وقيادة العمليات من قبل الغربيين هما عاملان حاسمان في نجاحات أوكرانيا الأخيرة. وأضاف الأدميرال، الهولندي الجنسية في تالين عاصمة إستونيا، حيث اجتمعت اللجنة التي تضم رؤساء الأركان من الدول الأعضاء الثلاثين في الحلف، أن "الذخيرة والمعدات والتدريب الذي يقدمه الحلفاء والدول الأخرى تحدث فرقا حقيقيا". استعاد الجيش الأوكراني مؤخرا الأراضي خلال هجوم مضاد في شرقي أوكرانيا. وبحسب باور، ناقش رؤساء الأركان في مؤتمرهم، الذي استمر يومين، كيف "يمكن الحفاظ على دعم الحلفاء لأوكرانيا وتوسيعه". وقال "سوف يدعم الحلف أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا، فالشتاء قادم ولكن الدعم يجب أن يبقى ثابتا ولا يهتز". تقدم اللجنة العسكرية للحلف المشورة لمجلس شمال الأطلسي، وهي أعلى هيئة سياسية في الحلف، بشأن القضايا العسكرية. وشارك وزيرا دفاع فنلندا والسويد في المؤتمر كضيفين مدعوين لأول مرة. وكانت الدولتان، الواقعتان في الشمال الأوروبي والعضوتان في الاتحاد الأوروبي، تقدمتا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في مايو الماضي.