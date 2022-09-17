الأحد 18 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الإمارات تدعو إلى معالجة الأوضاع الإنسانية في جنوب السودان

غسق شاهين تلقي بيان الإمارات حول جنوب السودان أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
18 سبتمبر 2022 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حاكم رأس الخيمة يقدم واجب العزاء بوفاة إليزابيث الثانية
«الأبيض» يختبر «الوجوه الجديدة» في معسكر النمسا

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على ضرورة تكثيف العمل لمعالجة الأوضاع الإنسانية في جنوب السودان، داعيةً إلى تشجيع الأطراف المعنية على تعزيز الحوار والتعاون لتحقيق أهداف اتفاق السلام، وشددت على أهمية وضع حماية المدنيين في صدارة الأولويات. 
وحذرت الإمارات، في بيان أمام جلسة أمام مجلس الأمن الدولي، بشأن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان «أونميس»، ألقته غسق شاهين، المنسقة السياسية لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة من الارتفاع المقلق في مستويات العنف ضد النساء والأطفال، مؤكدة على أهمية محاسبة مرتكبي هذه الجرائم المروعة. 
وقالت في البيان: «في سياق الإصلاحات الجارية في القطاع الأمني، نُثمن المساعي الأخيرة للحكومة في تخريج أول دفعة من القوات الموحدة في الشهر الماضي، في إطار الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاق السلام المعاد تنشيطه، آملين متابعة البناء على هذه الجهود».
 وأوضح البيان، أنه يتعين على كافة الأطراف مواصلة خفض التصعيد وبناء الثقة بين المجتمعات لرأب الصدع والتركيز على وحدة واستقرار جنوب السودان، لمعالجة الأسباب الجذرية لمختلف التحديات الحالية والتي بدورها ستساهم في وقف العنف بين القبائل، لاسيما مع تفاقمه في عدد من المناطق، وأبرزها منطقة أعالي النيل وولاية الوحدة.
وقال: «تتابع دولة الإمارات المُجريات الأخيرة التي شهدتها جمهورية جنوب السودان، وخاصة فيما يتعلق بالتوقيع على خارطة طريق السلام خلال اجتماع الرابع من أغسطس والتي بموجبِها تم تمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين إضافيين، ونالت  تأييد لجنة الرصد والتقييم المشتركة المعاد تشكيلها، حيث نتطلع أن تُساهم هذه الخطوة في ضمان تنفيذ البنود الرئيسية لاتفاق السلام المعاد تنشيطُه، والذي نتفق جميعاً على أنه يظل ضرورياً لدعم الأمن والاستقرار في جنوب السودان، ونواصل هنا تشجيع الأطراف المعنية على تعزيز الحوار والتعاون لتحقيق أهداف الاتفاق».
وفيما يخض الأوضاع الأمنية، أكدت الإمارات في بيانها أمام مجلس الأمن أن حماية المدنيين يجب أن تبقى في صدارِة الأولويات.
وأردف البيان: «رغم المساعي المبذولة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية المُلِحة في جنوب السودان، لاتزال الأوضاع الإنسانية معقدة، فوفقاً لتقديرات برنامج الأغذية العالمي، يعاني ما يزيد عن 8 ملايين شخص في جنوب السودان من انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما يحتاج معظم سكان البلاد إلى تلقي مساعدات عاجلة، إلى جانب ارتفاع أعداد اللاجئين والنازحين داخلياً».
وأشار البيان إلى أن الأوضاع الإنسانية المتردية تفاقمت بسبب استمرار الفيضانات والتحديات الاقتصادية الصعبة والافتقار إلى البنية التحتية المناسبة، فضلاً عن الآثار الناجمة عن جائحة «كوفيد- 19»، الأمر الذي يقتضي من المجتمع الدولي، تكثيف العمل المشترك لمعالجة الأوضاع الإنسانية في جنوب السودان، والنظر في بناء قدرة المجتمعات على الصمود عند التخطيط للعمليات الإنسانية، بما في ذلك عبر وضع آليات تركز على الاستجابة لتداعيات تغير المناخ على المدى البعيد.
وفي ختام البيان، أشادت الإمارات بالدور الهام التي تقوم به بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان «أونميس» في منع نشوب النزاعات ودعم الحكومة، وذلك عبر تقديم الخبرات الفنية وبناء القدرات اللازمة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، والذي يتطلب أيضاً التزاماً مستداماً من جانب كافة الشركاء الإقليميين والدوليين.

الإمارات
جنوب السودان
اتفاق السلام
مجلس الأمن الدولي
آخر الأخبار
حاكم رأس الخيمة يقدم واجب العزاء بوفاة إليزابيث الثانية
الإمارات
حاكم رأس الخيمة يقدم واجب العزاء بوفاة إليزابيث الثانية
اليوم 16:22
بايدن: ردنا يعتمد على حجم أفعال روسيا في أوكرانيا
عربي ودولي
بايدن: ردنا يعتمد على حجم أفعال روسيا في أوكرانيا
اليوم 16:20
الملك تشارلز يتهيّأ لاستضافة قادة العالم
عربي ودولي
الملك تشارلز يتهيّأ لاستضافة قادة العالم
اليوم 16:18
«أبوظبي للفنون المختلطة للناشئين» ترسم الإثارة بـ11 نزالاً
الرياضي
«أبوظبي للفنون المختلطة للناشئين» ترسم الإثارة بـ11 نزالاً
اليوم 16:00
«الأبيض» يختبر «الوجوه الجديدة» في معسكر النمسا
الرياضي
«الأبيض» يختبر «الوجوه الجديدة» في معسكر النمسا
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©