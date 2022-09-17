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مسؤول لـ «الاتحاد»: التدخل الخارجي بالشأن الليبي أكبر تحد للمبعوث الأممي

مسؤول لـ «الاتحاد»: التدخل الخارجي بالشأن الليبي أكبر تحد للمبعوث الأممي
18 سبتمبر 2022 00:56

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

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أجندة حافلة تنتظر المبعوث الأممي الجديد لليبيا

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا سعد بن شرادة أن المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يواجه عدداً من التحديات، وهي نفسها التي واجهت المبعوثين السابقين وعلى رأسها تدخل الدول في الشأن الليبي مع صراع دولي وإقليمي على ليبيا، معتبراً أن ذلك هو التحدي الأكبر لأي مبعوث أممي.
وأوضح بن شرادة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن تعيين مبعوث أممي من القارة الإفريقية يؤكد أنه لن يكون قادرا على حل الأزمة في ليبيا بمفرده في ظل حالة الصراع والتنافس الدولي على ليبيا.
في غضون ذلك، أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا، مِخائيل أونماخت، خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، على الجهود الدولية لمساعدة ليبيا في استئناف عملياتها السياسية والانتخابية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار.
وبين أونماخت في تغريدة له على تويتر أن لقائه مع الدبيبة كان بناء وجرى خلاله مناقشة آخر التطورات السياسية في ليبيا. 
وكان سفير ألمانيا أعلن أمس الأول، أنه بحث مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي نتائج اجتماع برلين لتوحيد جهود المجتمع الدولي لحل الأزمة السياسية في ليبيا. 
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستكون متزامنة وليس انتخابات برلمانية فقط، مشيراً إلى أن الحديث حول عدم وجود انتخابات رئاسية غير صحيح.
في شرق ليبيا، أكدت وسائل إعلام محلية تعليق مطار طبرق الدولي لجميع الرحلات الجوية من وإلى المطار بسبب نية السلطات المحلية تصنيف المطار كـ«ممر داخلي»، فضلا عن عدم وجود دعم كافي للمطار أسوة بباقي مطارات ليبيا.

ليبيا
ألمانيا
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