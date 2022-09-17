الأحد 18 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

استمرار العمل بمطار دمشق رغم القصف

استمرار العمل بمطار دمشق رغم القصف
18 سبتمبر 2022 00:56

دمشق (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سوريا تعلن تسجيل 14 وفاة بمرض الكوليرا
قوات كردية تعتقل 226 شخصاً في «مخيم الهول»

أعلنت وزارة النقل السورية، أمس، استمرار العمل في مطار دمشق الدولي وعدم تأثره بالقصف الصاروخي فجر أمس.
وقالت الوزارة في بيان لها: «لا يوجد أي تعديل على الرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار دمشق الدولي، والمطار يعمل بشكلٍ طبيعي في خدمة المسافرين، ووفق حركة النقل الجوي المعتادة». وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، في وقت سابق أمس، مقتل 5 عسكريين جراء هجوم جوي نفذته القوات الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي وبعض النقاط بالريف الجنوبي. 
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري القول: «إنه حوالي الساعة الثانية عشرة و45 دقيقة من فجر السبت نفذت إسرائيل هجوماً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا، مستهدفاً مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ وأسقطت معظمها».
وأضاف المصدر أن «الهجوم أدى إلى مقتل 5 عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية».

دمشق
سوريا
مطار دمشق الدولي
آخر الأخبار
حاكم رأس الخيمة يقدم واجب العزاء بوفاة إليزابيث الثانية
الإمارات
حاكم رأس الخيمة يقدم واجب العزاء بوفاة إليزابيث الثانية
اليوم 16:22
بايدن: ردنا يعتمد على حجم أفعال روسيا في أوكرانيا
عربي ودولي
بايدن: ردنا يعتمد على حجم أفعال روسيا في أوكرانيا
اليوم 16:20
الملك تشارلز يتهيّأ لاستضافة قادة العالم
عربي ودولي
الملك تشارلز يتهيّأ لاستضافة قادة العالم
اليوم 16:18
«أبوظبي للفنون المختلطة للناشئين» ترسم الإثارة بـ11 نزالاً
الرياضي
«أبوظبي للفنون المختلطة للناشئين» ترسم الإثارة بـ11 نزالاً
اليوم 16:00
«الأبيض» يختبر «الوجوه الجديدة» في معسكر النمسا
الرياضي
«الأبيض» يختبر «الوجوه الجديدة» في معسكر النمسا
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©