استمرار العمل بمطار دمشق رغم القصف

دمشق (الاتحاد)

أعلنت وزارة النقل السورية، أمس، استمرار العمل في مطار دمشق الدولي وعدم تأثره بالقصف الصاروخي فجر أمس.

وقالت الوزارة في بيان لها: «لا يوجد أي تعديل على الرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار دمشق الدولي، والمطار يعمل بشكلٍ طبيعي في خدمة المسافرين، ووفق حركة النقل الجوي المعتادة». وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، في وقت سابق أمس، مقتل 5 عسكريين جراء هجوم جوي نفذته القوات الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي وبعض النقاط بالريف الجنوبي.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري القول: «إنه حوالي الساعة الثانية عشرة و45 دقيقة من فجر السبت نفذت إسرائيل هجوماً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا، مستهدفاً مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ وأسقطت معظمها».

وأضاف المصدر أن «الهجوم أدى إلى مقتل 5 عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية».