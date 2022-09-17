فرار مئات من عناصر «بوكو حرام» من نيجيريا إلى النيجر

كانو (وكالات)

فرّ مئات من عناصر جماعة «بوكو حرام» الإرهابية من مخابئهم في شمال شرق نيجيريا متجهين إلى النيجر جراء قصف الجيش والفيضانات الغزيرة في موسم الأمطار، وفق مصدر أمني وسكان.

وصرح مسؤول أمني نيجيري كبير لوكالة فرانس برس أنه يسجّل منذ الشهر الماضي نزوح جماعي لمقاتلي «بوكو حرام» من معقلهم في غابة سامبيسا التي يقصفها الجيش.

وأضاف المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن «النزوح تسارع في الأيام الأخيرة مع تكثيف الضربات الجوية وبسبب الفيضانات التي غمرت العديد من مخيماتهم».

وقال عدد من السكان المحليين لوكالة فرانس برس، إن قافلة من أكثر من 50 شاحنة تقل مقاتلي بوكو حرام وعائلاتهم مرت الإثنين الماضي عبر قرى على طريق تربط غابة سامبيسا ببحيرة تشاد.

وبحسب هذه المصادر، فإن المقاتلين من أتباع باكورا بودوما زعيم «بوكو حرام» الذي يقيم معسكرات على بحيرة تشاد في النيجر.

ولم تستطع السلطات النيجيرية على الفور تأكيد فرار مئات من هؤلاء.

يسود مناخ من العنف شمال ووسط البلد الأكثر اكتظاظا في أفريقيا، بسبب انتشار العصابات الإجرامية والإرهابية التي صعّدت هجماتها وعمليات الخطف قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية.