احتدام المعارك شمال شرقي أوكرانيا

عواصم (وكالات)

قالت وزارة الدفاع البريطانية، أمس، إن أوكرانيا تواصل عملياتها الهجومية في شمال شرق البلاد في وقت أقامت فيه القوات الروسية خطاً دفاعياً بين نهر «أوسكيل» وبلدة «سفاتوف».

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية، في تحديثها المنتظم، أن روسيا ترى أن الحفاظ على السيطرة على هذه المنطقة أمر مهم؛ لأنه يمر عبرها أحد طرق إعادة الإمداد الرئيسية القليلة التي لا تزال روسيا تسيطر عليها من منطقة بيلجورود في روسيا.

وأشارت إلى أن «روسيا ستحاول على الأرجح إجراء دفاع عنيد عن هذه المنطقة، لكن من غير الواضح ما إذا كانت قوات الخطوط الأمامية الروسية لديها احتياطيات كافية أو معنويات كافية لتحمل هجوم أوكراني آخر منسق».

من جهتها، تحدثت وزارة الدفاع الروسية، أمس، عن توجيه ضربات مركزة على المواقع القتالية التابعة للقوات الأوكرانية في إقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا، لافتةً إلى إسقاط 8 طائرات أوكرانية من دون طيار في مناطق مختلفة من دونيتسك.

كما أعلنت مقتل 400 جندي أوكراني في ضربات نفذتها في مناطق مختلفة من أوكرانيا.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن الوزارة قولها، إن «القوات الأوكرانية قامت بمحاولة فاشلة للتقدم باتجاه منطقة برافدينو بمقاطعة خيرسون، وخلال التصدي لهم تم القضاء على أكثر من 120 جندياً أوكرانياً وتدمير 7 دبابات و13 عربة قتال مشاة».

وأضافت أن «القوات الروسية استهدفت ألوية ومراكز انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركيف، وقضت على أكثر من 50 عنصراً، ودمرت أكثر من 10 آليات عسكرية».

وقالت، إن «ضربات استهدفت مواقع قتالية تابعة للواء المشاة الميكانيكي 58 و93 قرب دونيتسك أسفرت عن مقتل أكثر من 230 جندياً أوكرانياً وتدمير 10 دبابات و23 عربة قتال مصفحة، بحسب المصدر نفسه».

وبينما تستمر المواجهات العسكرية، تواصل الولايات المتحدة تقديم المساعدات إلى أوكرانيا، إذ أعلنت كييف، أمس، عن تسلم مساعدات مالية جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال في تغريدة على «تويتر»، إن «ميزانية الدولة في أوكرانيا تلقت منحة قيمتها 1.5 مليار دولار، هذه آخر شريحة من مساعدة تبلغ 4.5 مليار دولار من الولايات المتحدة من صندوق ائتمان البنك الدولي».