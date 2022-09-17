سيؤول وواشنطن تحذران من «رد ساحق» على أي هجوم لبيونج يانج

سيؤول (وكالات)

حذرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، كوريا الشمالية من رد «ساحق وحازم» في حال شنت هجوماً نووياً، مع إجراء الحليفين حواراً رفيع المستوى بشأن الردع في واشنطن أمس الأول.

واتفق الجانبان على «رد قوي وحاسم حال مضي كوريا الشمالية قدماً في إجراء نووي آخر واستخدام كل الوسائل المتاحة للتعامل مع تهديداتها العسكرية المتطورة»، وذلك وفقاً لبيان مشترك بشأن نتائج اجتماع استراتيجية الردع الموسعة والمجموعة الاستشارية الذي عقد بعد توقف لنحو 5 أعوام.

وجاءت الجلسة في ظل توقعات بأن كوريا الشمالية أنهت بالفعل استعداداتها لإجراء تجربتها النووية السابعة.

وعقد الاجتماع على مستوى نائبي وزيري الخارجية والدفاع بعد نحو أسبوع من إعلان كوريا الشمالية عن سياسة نووية تفتح الباب أمام إمكانية شن ضربة استباقية في حالة تعرض أمن النظام للخطر.