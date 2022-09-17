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مبعوث البابا فرنسيس يتعرض لإطلاق نار في أوكرانيا

الكاردينال كونراد كراييفسكي يوزع مساعدات في أوكرانبا
17 سبتمبر 2022 23:28

ذكرت وكالة أنباء الفاتيكان أن المبعوث البابوي الكاردينال كونراد كراييفسكي تعرض لإطلاق نار، اليوم السبت، في أوكرانيا.
وقع الحادث أثناء تسليم المبعوث مساعدات إنسانية باسم البابا فرنسيس بالقرب من مدينة زابوريجيا.
وبمجرد الانتهاء من تفريغ الإمدادات للسكان المحليين، تعرض الكاردينال كراييفسكي ومن معه لنيران أسلحة خفيفة.
لم يصب كراييفسكي بسوء جراء الحادث وواصل مهمته، وفقا للتقرير.
يزور الكاردينال أوكرانيا حالياً للمرة الرابعة منذ الأزمة الحالية، ويوجد هناك لتقديم المساعدات الإنسانية والدعم الروحاني نيابة عن البابا فرنسيس.
وتوجه الكاردينال، المولود في بولندا، أولاً إلى مدينة أوديسا، ثم إلى زابوريجيا، لتكون محطته المقبلة خاركيف بعد ذلك.

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المصدر: د ب أ
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