رئيسة مجلس النواب الأميركي تصل إلى أرمينيا

رئيس البرلمان الأرميني ألين سيمونيان يستقبل بيلوسي
17 سبتمبر 2022 22:28
وصلت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى أرمينيا، اليوم السبت، بعد أيام من الاشتباكات الحدودية الدامية مع أذربيجان. اندلعت الثلاثاء أعنف اشتباكات بين البلدين منذ حرب العام 2020 وأودت بـ215 شخصاً قبل أن تنتهي الأعمال العدائية الخميس بوساطة دولية. وقالت بيلوسي، إن زيارتها «إشارة قوية لالتزام الولايات المتحدة الراسخ بأرمينيا آمنة ومزدهرة وديمقراطية ومنطقة قوقاز مستقرة وآمنة». وهي أعلى مسؤولة أميركية تزور أرمينيا منذ استقلالها عن الاتحاد السوفياتي عام 1991. من جهته، قال رئيس البرلمان الأرميني ألين سيمونيان للصحافيين، قبيل وصول بيلوسي، إن الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام «ستؤدي دوراً كبيراً في ضمان أمننا». خاضت أرمينيا وأذربيجان حربين في عام 2020 وفي تسعينيات القرن الماضي حول منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها. وتترأس الولايات المتحدة إلى جانب فرنسا وروسيا مجموعة وسطاء مينسك التي قادت لعقود محادثات سلام بين باكو ويريفان برعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وأكدت نانسي بيلوسي، في بيان «سننقل الدعم القوي والمستمر من الولايات المتحدة بصفتها رئيسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وصديقاً قديماً لأرمينيا، من أجل تسوية دائمة للنزاع في ناغورني قره باغ».