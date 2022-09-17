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لابيد يلتقي أردوغان في الأمم المتحدة

يائير لابيد
17 سبتمبر 2022 22:26

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم السبت، إن الأخير سيجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
في الشهر الماضي، أعلنت تركيا وإسرائيل إعادة سفيري البلدين بعد أن تبادلتا طرد السفراء في 2018. 
في مارس الماضي، سافر الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا بناء على دعوة من أردوغان، وهي أبرز زيارة لمسؤول إسرائيلي إلى تركيا منذ 2008. وبعد شهرين، زار وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إسرائيل، وقالت الدولتان إنهما ترغبان في توسعة علاقاتهما الاقتصادية.
وقال مكتب لابيد، إنه سيلتقي أيضاً مع رئيس الوزراء اليوناني خلال وجوده في نيويورك.

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المصدر: رويترز
يائير لابيد
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