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تركيا تريد الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون

قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان
17 سبتمبر 2022 20:13

نقلت وسائل إعلام، اليوم السبت، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن بلاده تسعى للانضمام إلى عضوية منظمة شنغهاي للتعاون.
وكان أردوغان يتحدث إلى الصحفيين بعد حضوره قمة المنظمة في أوزبكستان.
وقال الرئيس التركي «ستنتقل علاقاتنا مع هذه الدول إلى موقف مختلف كثيراً بهذه الخطوة».
وأضاف رداً على سؤال عما إذا كان يقصد بذلك عضوية منظمة شنغهاي للتعاون «بالطبع، هذا هو الهدف».
وتركيا حالياً شريكة بصفة محاور في منظمة شنغهاي للتعاون.
وأجرى أردوغان، خلال القمة، محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إن تركيا وروسيا توصلتا إلى اتفاق لحل الخلاف بشأن محطة للطاقة النووية يجري بناؤها في «أكويو» بجنوب تركيا.
وقال أردوغان «إن شاء الله، سنتمكن من استكمال وافتتاح أول وحدة في (أكويو) في عام 2023».

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المصدر: رويترز
تركيا
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