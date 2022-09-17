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إصلاح خط طاقة في محطة زابوريجيا النووية

عمال من أوكرانيا في محطة زابوريجيا النووية
17 سبتمبر 2022 19:42

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، إصلاح أحد خطوط الطاقة الأربعة الرئيسية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأوكرانية.
وأضافت الوكالة، في بيان «مع إعادة توصيل الخط الرئيسي بعد ظهر أمس، يتم الاحتفاظ بخطوط الطاقة الثلاثة الاحتياطية مرة أخرى كخطوط بديلة».
وبدأ الخط مرة أخرى في تغذية المحطة بالكهرباء من الشبكة الأوكرانية بعد أسبوعين من تعطله.
وأوضحت الوكالة،  التابعة للأمم المتحدة، أن «خطوط الكهرباء الخارجية الثلاثة الأخرى بجهد 750 كيلوفولت والتي توقفت في وقت سابق خلال الصراع ما زالت معطلة».
وسيطرت روسيا على المحطة الأوكرانية في مارس الماضي. لكن فنيين أوكرانيين ما زالوا يقومون بتشغيلها.

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المصدر: رويترز
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