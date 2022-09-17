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زلزال قوي يهز جنوب شرق تايوان

زلزال
17 سبتمبر 2022 19:01

قال مرصد المسح الجيولوجي الأميركي إن زلزالا بلغت قوته 6,6 درجات وقع قبالة الساحل الشرقي لتايوان اليوم السبت. 
وأضاف أن الزلزال ضرب بعد الساعة 9:30 مساء (13:30 ت غ) على بعد نحو 50 كيلومترا شمال مدينة تايتونغ على عمق عشرة كيلومترات.
وقدر مكتب الأرصاد الجوية التايواني أن شدته بلغت 6,4 درجات وأنه ضرب على عمق 7,3 كيلومترات. 
وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال قوته 6.5 درجات.
تتعرض تايوان للزلازل على نحو متكرر لوقوعها بالقرب من تقاطع صفيحتين تكتونيتين. 
يمكن أن تكون بعض الزلازل، التي تبلغ قوتها 6 درجات أو أكثر، مميتة على الرغم من أن الكثير يعتمد على مكان وقوع الزلزال وعلى عمقه. لكن المرصد الجيولوجي الأميركي قدر أن هناك احتمالًا ضئيلًا لوقوع ضحايا السبت رغم توقع حدوث أضرار.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية على الفور أنه لم يسجل وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال. وقالت إدارة الإطفاء، إنها لم تتلق بعد أي تقارير عن وقوع أضرار.
ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم في زلزال في جنوب تايوان عام 2016 في حين تسبب زلزال بقوة 7.3 درجة في حصد أرواح أكثر من ألفي شخص في عام 1999.

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المصدر: رويترز
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