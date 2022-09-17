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بولندا تشق قناة لتجنب المياه الإقليمية الروسية

القناة المائية البولندية
17 سبتمبر 2022 18:45

دشنت بولندا، اليوم السبت، قناة تتيح لها الوصول من بحر البلطيق إلى ميناء «إلبلاغ» في شمال البلاد، من دون المرور عبر المياه الإقليمية الروسية.
قبل ذلك، وللوصول إلى أعالي البحار، كان على السفن التي تغادر «إلبلاغ» للوصول إلى فتحة قريبة من بلدة «بلتيسك» عبر خليج كاليننغراد، أن تبحر على طول شبه جزيرة تابعة جزئياً لبولندا وجزئياً إلى روسيا التي يتعين طلب الإذن منها للعبور، وهو ما أرادت وارسو تجنبه.
وصرح الرئيس البولندي أندريه دودا، خلال حفل افتتاح القناة «كان لا بد من شق هذا المسار حتى لا نضطر بعد الآن إلى طلب موافقة دولة».
يمكن حالياً فقط للسفن الصغيرة عبور الممر المائي من خلال هذه القناة. ومن المفترض وفقاً لوزارة البنية التحتية البولندية، أن يسمح في النهاية بمرور سفن بطول 100 متر وعرض 20 متراً وغاطس 4.5 متر، وصولاً إلى ميناء «إلبلاغ» على بعد 25 كيلومتراً.
ويتوقع الانتهاء من أعمال التجريف وتطوير مختلف البنى التحتية للنقل بحلول سبتمبر 2023 وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو ملياري زلوتي (420 مليون يورو).

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المصدر: رويترز
بولندا
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قناة مائية
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