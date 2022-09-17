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لبنان يضبط مليون حبّة مخدرة جاهزة للتصدير

ضبط مليون حبّة كبتاجون في لبنان
17 سبتمبر 2022 18:32

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، اليوم السبت، ضبط أكثر من مليون حبّة كبتاجون مخدرة، كانت في طريقها إلى السودان.
وقال الوزير مولوي، في بيان عبر حسابه على تويتر: «كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون تفوق المليون حبّة، ضبطتها الأجهزة الأمنية اللبنانية في مرفأ بيروت، كانت مخبأة داخل شحنة من العنب، وجهتها الأولى جمهورية السودان».
وأعلن الوزير أن «التحقيقات مستمرة».
يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تقوم بمكافحة آفة المخدرات في لبنان وعمليات تصنيعها وكشف ما يتصل بعمليات تهريبها إلى الخارج.
وسبق أن كشفت محاولات أخرى لشحن مخدرات من لبنان إلى وجهات أخرى.

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المصدر: د ب أ
كبتاجون
مخدرات
لبنان
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