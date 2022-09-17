قتيل بقصف في روسيا.. وموسكو تنفذ ضربات على أوكرانيا
قافلة للجيش الأوكراني
17 سبتمبر 2022 17:10
نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن السلطات المحلية قولها، اليوم السبت، إن شخصاً قُتل وأصيب اثنان آخران بالقرب من مدينة بيلجورود الروسية التي لا تبعد كثيراً عن الحدود مع أوكرانيا. وسبق أن تعرضت مدينة بيلجورود للقصف. واتهمت موسكو، آنذاك، القوات الأوكرانية بالمسؤولية عنه. من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن قواتها شنت ضربات على مواقع أوكرانية في مناطق عدة. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية نفذت ضرباتها في مناطق خيرسون وميكولايف وخاركيف ودونيتسك. وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية نفذت هجوماً فاشلاً بالقرب من «برافدين» في خيرسون. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل حادثتين لقصف أوكراني بالقرب من منشأة زابوريجيا النووية، اليوم السبت. لكن متحدثاً باسم وزارة الخارجية الأوكرانية نفى قيام القوات الأوكرانية بقصف بالقرب من المنشأة. وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات مراراً بقصف المحطة الواقعة في جنوب أوكرانيا.