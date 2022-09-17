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بايدن يوجه تحذيراً إلى روسيا بشأن أوكرانيا

الرئيس الأميركي جو بايدن
17 سبتمبر 2022 17:00

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، روسيا من استخدام أسلحة نووية خلال عمليتها الحالية في أوكرانيا.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها محطة «سي بي إس» الأميركية مع بايدن في برنامج «60 دقيقة» ونشرت مقتطفات منها اليوم السبت.
وأضاف بايدن، في المقابلة التي ستبث بالكامل غداً الأحد، أن الروس في هذه الحالة «سيصبحون منبوذين في العالم».
ورداً على سؤال حول رد فعل الإدارة الأميركية في مثل هذه الحالة، قال بايدن: «هل تعتقد أنني سأخبرك بما سيكون في حال كنت أعرف ذلك بالضبط؟ بالطبع لن أخبرك». لكن الرئيس الأميركي أوضح أن هذا الأمر ستكون له تداعيات خطيرة.
وتابع بايدن أن هذه الخطوة ستغير وجه الصراع «كما لم يغيره أي شيء آخر منذ الحرب العالمية الثانية».

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المصدر: د ب أ
جو بايدن
أسلحة نووية
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