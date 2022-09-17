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العاهل الأردني يتوجه للندن لحضور مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية

العاهل الأردني يتوجه للندن لحضور مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية
17 سبتمبر 2022 16:28

غادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عمان السبت في طريقه الى لندن لحضور مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية التي تقام الإثنين، وفق ما أعلن بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.
صباح الاثنين، سيُنقل جثمان الملكة إليزابيث الثانية ضمن مسيرة إلى دير ويستمنستر حيث ستُقام مراسم الدفن عند الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش. وستكون الجنازة الرسمية الأولى منذ وفاة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وينستون تشرشل العام 1965.
وُجهت دعوة لحضور الجنازة إلى ألفَي شخصية بينهم المئات من قادة العالم وملوك، بمن فيهم الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والإمبراطور الياباني ناروهيتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وستُدفن الملكة إليزابيث الثانية في كنيسة سانت جورج في قصر ويندسور في غرب لندن، إلى جانب والدها الملك جورج السادس ووالدتها وزوجها فيليب.
واضاف بيان الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله سيتوجه بعد زيارة لندن إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، والتي تبدأ في العشرين من الشهر الحالي، وسيلقي خطابا.
وبحسب البيان، سيعقد الملك في نيويورك عددا من اللقاءات الثنائية مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماعات الأمم المتحدة، "لبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز شراكة الأردن مع بلدانهم في مختلف المجالات".

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المصدر: آ ف ب
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