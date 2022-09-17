ألمانيا تسجل ارتفاعاً في معدل الإصابة بكورونا

سجلت ألمانيا، اليوم السبت، ارتفاعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 257.5، مقابل 249.9 أمس الجمعة. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 230.6، وقبل شهر 311.8. وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 36 ألفا و613 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 30 ألفا و166 إصابة يوم السبت الماضي.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 88، مقابل 82 وفاة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا ربيع عام 2020 ، 32 مليونا و680 ألفا و355 .



