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بريطانيا: أوكرانيا تواصل هجومها في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد

بريطانيا: أوكرانيا تواصل هجومها في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد
17 سبتمبر 2022 12:08

قالت بريطانيا اليوم السبت إن أوكرانيا تواصل عملياتها الهجومية في شمال شرق البلاد في الوقت الذي أقامت فيه القوات الروسية خطاً دفاعياً بين نهر أوسكيل وبلدة سفاتوف.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث منتظم على تويتر "من المحتمل أن ترى روسيا أن الحفاظ على السيطرة على هذه المنطقة أمر مهم لأنه يمر عبر أحد طرق إعادة الإمداد الرئيسية القليلة التي لا تزال روسيا تسيطر عليها من منطقة بيلجورود في روسيا".
وقالت بريطانيا على تويتر إن "روسيا ستحاول على الأرجح إجراء دفاع عنيد عن هذه المنطقة ، لكن من غير الواضح ما إذا كانت قوات الخطوط الأمامية الروسية لديها احتياطيات كافية أو معنويات كافية لتحمل هجوم أوكراني آخر منسق".

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