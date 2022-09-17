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اليابان تحذر من إعصار قوي يجتاح المنطقة الجنوبية

اليابان تحذر من إعصار قوي يجتاح المنطقة الجنوبية
17 سبتمبر 2022 10:47

حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم السبت، من إعصار كبير وقوي من المتوقع أن يصل إلى اليابسة في جزيرة كيوشو الجنوبية يوم الأحد.
وقالت الوكالة إنها قد تصدر "تحذيرا خاصا" لمقاطعة كاجوشيما والجزء الشمالي من جزيرة كيوشو الرئيسية الواقعة في أقصى جنوب اليابان بسبب احتمال حدوث أمواج عاتية وأمطار غزيرة في المنطقتين.
واقترب إعصار نانمادول من جزيرة مينامي-دايتو بجنوب اليابان متجها إلى الشمال الغربي بسرعة 20 كيلومترا في الساعة بعد ظهر اليوم السبت. ومن المتوقع أن تنحرف العاصفة شرقا وتمر فوق طوكيو يوم الثلاثاء قبل أن تنتقل إلى البحر يوم الأربعاء.

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