روسيا تحظّر دخول 41 أسترالياً إلى أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الجمعة أن حظرت دخول 41 شخصية أسترالية هم خصوصاً صحافيون إلى الأراضي الروسية، في إجراء وضعته في إطار الردّ على العقوبات التي تفرضها كانبيرا على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

ونشرت الوزارة في بيان لائحة أسماء الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد. وتضمّ اللائحة أسماء موظّفين في شركات أسلحة أسترالية وفي وسائل إعلامية، بينهم ساره فيرغسون الإعلامية المعروفة لدى قناة "ايه بي سي".

وحذّرت الوزارة من أن "نظرًا إلى واقع أن كانبيرا لا تنوي رسميًا التراجع عن خطّها المناهض للروس وتستمرّ في فرض عقوبات جديدة، فإن تحديث هذه اللائحة سيتواصل".

وسبق أن حظرت موسكو في يونيو ويوليو، دخول 159 أستراليًا إلى أراضيها للأسباب نفسها.

ومنذ بدء الحرب مع أوكرانيا في 24 فبراير، اتخذت روسيا إجراءات مماثلة ضد مئات المسؤولين الغربيين.