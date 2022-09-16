«السيادة السوداني» يجدد تعهده بتسليم السلطة للمدنيين

أسماء الحسيني (الخرطوم)

جدد الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد قوات الدعم السريع، أمس، التأكيد على التزام المؤسسة العسكرية بتسليم السلطة للمدنيين والخروج من السلطة.

وقال حميدتي: «تعاهدت مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان على تنفيذ التزامنا بخروج المؤسسة العسكرية من السلطة»، مضيفاً، وفقاً لبيان نشر على الصفحة الرسمية لقوات الدعم السريع: «اجتماعي مع البرهان أقرّ بتولي المدنيين اختيار رئيس مجلسي سيادة ووزراء مدنيين».

وأعلن حميدتي التزامه الصارم بتعهداته السابقة بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي، والانصراف تماماً لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون.

وأعرب عن تطلعه لتوافق قوى الثورة على تشكيل حكومة مدنية بالكامل، لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، بما يؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي.

وشدد حميدتي على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع السودانيين لإزالة المصاعب التي تواجه عملية الانتقال وخلق البيئة المواتية للتقدم إلى الأمام، تحقيقاً لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية مستقرة، داعياً إلى تغليب المصالح العليا حفاظاً على أمن واستقرار البلاد.

وتوقعت مصادر مطلعة لـ«الاتحاد»، أن يشهد السودان خلال الأيام المقبلة حراكاً مكثفاً لـ«الآلية الرباعية»، لتحقيق توافق يُخرج السودان من أزمته.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الجبهة الثورية السودانية رفضها القاطع لدعوات إلغاء اتفاق جوبا للسلام، متهمة جهات لم تسمها بالوقوف وراء الحملة.

وقال مصطفى تمبور، عضو المجلس الرئاسي للجبهة رئيس حركة جيش تحرير السودان، إن «السلام باق، ولن نعود مجدداً للأقاليم لكي ندير أي عملية حربية مطلقاً».