1.45 مليار دولار مساعدات أميركية سنوية للأردن حتى 2029

نيويورك (وام)

تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 1.45 مليار دولار مساعدات سنوية للأردن، بموجب مذكرة التفاهم الرابعة حول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي تحدد إطار الدعم الأميركي للأردن للسنوات السبع القادمة، وجرى توقيعها أمس في واشنطن.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إنه وبموجب هذه المذكرة، تتعهد الولايات المتحدة بتقديم مساعدات بقيمة 1.45 مليار دولار أميركي سنوياً، ابتداءً من السنة المالية 2023 وتمتد حتى انتهاءً السنة المالية 2029.

وأشار بيان رسمي مشترك، صدر عن وزارة الخارجية الأميركية في أعقاب إبرام المذكرة، في مقرها الرئيس في العاصمة واشنطن، إلى أن مذكرة التفاهم، والتي تعتبر صكاً ثنائياً فريداً من نوعه، تمثل التزاماً أميركياً بدعم استقرار الأردن، وتعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد البيان أن الالتزام الأميركي بأمن الأردن وازدهاره التزام راسخ. وحسب البيان المشترك، ستساعد مذكرة التفاهم الأردن على مواجهة التحديات الاستثنائية، والتخفيف من التداعيات الشديدة للتحديات الإقليمية، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزز الشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة والأردن على المدى الطويل.