السبت 17 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

1.45 مليار دولار مساعدات أميركية سنوية للأردن حتى 2029

1.45 مليار دولار مساعدات أميركية سنوية للأردن حتى 2029
17 سبتمبر 2022 02:00

نيويورك (وام) 

أخبار ذات صلة
15 مليار درهم صادرات الإمارات إلى أميركا خلال 7 أشهر بنمو 27%
ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى في العاصمة الأردنية

تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 1.45 مليار دولار مساعدات سنوية للأردن، بموجب مذكرة التفاهم الرابعة حول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي تحدد إطار الدعم الأميركي للأردن للسنوات السبع القادمة، وجرى توقيعها أمس في واشنطن. 
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إنه وبموجب هذه المذكرة، تتعهد الولايات المتحدة بتقديم مساعدات بقيمة 1.45 مليار دولار أميركي سنوياً، ابتداءً من السنة المالية 2023 وتمتد حتى انتهاءً السنة المالية 2029. 
وأشار بيان رسمي مشترك، صدر عن وزارة الخارجية الأميركية في أعقاب إبرام المذكرة، في مقرها الرئيس في العاصمة واشنطن، إلى أن مذكرة التفاهم، والتي تعتبر صكاً ثنائياً فريداً من نوعه، تمثل التزاماً أميركياً بدعم استقرار الأردن، وتعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. 
وأكد البيان أن الالتزام الأميركي بأمن الأردن وازدهاره التزام راسخ. وحسب البيان المشترك، ستساعد مذكرة التفاهم الأردن على مواجهة التحديات الاستثنائية، والتخفيف من التداعيات الشديدة للتحديات الإقليمية، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزز الشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة والأردن على المدى الطويل. 

مساعدات أميركية
المساعدات الأميركية
الأردن
أميركا
آخر الأخبار
وصول أول الفهود الأفريقية إلى الهند
دنيا
وصول أول الفهود الأفريقية إلى الهند
اليوم 08:55
روسيا تحظّر دخول 41 أسترالياً إلى أراضيها
عربي ودولي
روسيا تحظّر دخول 41 أسترالياً إلى أراضيها
اليوم 08:46
نائب الرئيس الصيني يحضر جنازة الملكة اليزابيث
عربي ودولي
نائب الرئيس الصيني يحضر جنازة الملكة اليزابيث
اليوم 08:32
محمد بن راشد: عدم التوقف أمام التحديات
الإمارات
محمد بن راشد: عدم التوقف أمام التحديات
اليوم 02:02
لانا نسيبة لدى إلقاء كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد ضرورة وقف الانتهاكات «الحوثية» للهدنة
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©