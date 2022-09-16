لبنان: إرجاء جلسة إقرار مشروع الموازنة

بيروت (الاتحاد)

رفع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة مناقشة وإقرار مشروع موازنة 2022، بعد ظهر أمس، إلى يوم الاثنين الموافق 26 سبتمبر الجاري. وصادق المجلس النيابي خلال جلسة المناقشة، أمس، على نفقات الموازنة العامة. وقال بري: «هناك محاولة لإفقاد النصاب».

وكان المجلس النيابي استأنف، بعد ظهر أمس، الجلسة العامة لمناقشة موازنة عام 2022 برئاسة بري.

وبدأ المجلس مناقشة الموازنة وأجرى جولتين صباحية ومسائية، أمس، تناوب على الكلام خلالهما عدد من النواب.

وانتقد عدد من النواب أرقام الموازنة وعدم دقتها، وفرضها الضرائب بشكل عشوائي، وخلوها من معايير موحدة وعدم وجود سعر صرف موحد، وعدم اعتماد الموازنة على خطة تعافٍ شاملة.

كما انتقدوا اعتماد الموازنة على الضرائب والاستدانة وعدم دعمها القطاع العام والتعليم الرسمي والجامعة الوطنية.