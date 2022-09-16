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صحيفة تركية: أردوغان أراد لقاء الرئيس السوري

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
17 سبتمبر 2022 02:02

إسطنبول (رويترز) 

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أبدى الرئيس رجب طيب أردوغان رغبة في لقاء نظيره السوري بشار الأسد لو أنه حضر قمة في أوزبكستان، حسبما أفادت صحيفة حريت التركية أمس.
لكن أردوغان أشار إلى أن الأسد ليس مشاركاً في القمة.
وجاء التقرير بعد أن قالت أربعة مصادر إن رئيس المخابرات التركية عقد اجتماعات عدة مع نظيره السوري في دمشق في الأسابيع القليلة الماضية، في مؤشر على جهود روسية لإذابة الجليد بين الدولتين اللتين تقفان على طرفي نقيض بخصوص الحرب السورية.
وذكر عبد القادر سلفي، وهو كاتب عمود في صحيفة حريت، أن أردوغان أدلى بهذه التصريحات بشأن الأسد في اجتماع لحزبه الحاكم «العدالة والتنمية»، عقد خلف الأبواب المغلقة يوم الاثنين الماضي.
ونقل سلفي عن أردوغان قوله في اجتماع الحزب: «أتمنى لو كان الأسد قد جاء إلى أوزبكستان، لكنت تحدثت معه».

رجب طيب أردوغان
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