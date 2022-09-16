قرغيزستان: 24 قتيلاً في معارك مع طاجيكستان

آلية عسكرية مدمرة على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان
17 سبتمبر 2022 01:14
أفاد مسؤولون في قرغيزستان، الجمعة، بأن 24 شخصاً على الأقل قتلوا في الاشتباكات الحدودية الأخيرة مع طاجيكستان. وقال بيان صادر عن وزارة الصحة «أحضرت 24 جثة إلى المؤسسات الصحية في منطقة باتكين» في جنوب غرب البلاد. كان حرس الحدود في قرغيزستان أعلن، في وقت سابق الجمعة، اندلاع «معارك عنيفة» مع طاجيكستان، مضيفاً أنه رصد تحرك المزيد من القوات والمعدات الطاجيكية صوب الحدود. وقال الحرس، في بيان، إن قواته تواصل صد الهجمات الطاجيكية. واتهمت كل من الدولتين الأخرى ببدء القتال في منطقة متنازع عليها على الرغم من إعلان توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وفي تقرير منفصل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس لجنة الدولة للأمن القومي في قرغيزستان قوله إن الخسائر العسكرية في الأرواح كبيرة. وكان حرس الحدود في قرغيزستان اتهم طاجيكستان، في وقت سابق الجمعة، باستئناف إطلاق النار بعد مرور ساعات على إعلان اتفاق هدنة. وفي وقت سابق الجمعة، قال مكتب الرئاسة في قرغيزستان إن الرئيس صادر جباروف ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمان اتفقا، خلال اجتماع في أوزبكستان، على وقف إطلاق النار وسحب القوات بعد اشتباكات دموية على حدود البلدين. وفي ذلك الوقت، أكدت السلطات في طاجيكستان توصل البلدين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.