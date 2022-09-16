زيلينسكي يضع شرطاً لتصدير أسمدة روسيا عبر أوكرانيا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
17 سبتمبر 2022 00:22
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إنه لن يؤيد فكرة إعادة السماح بمرور صادرات الأمونيا الروسية عبر أوكرانيا إلا إذا أعادت موسكو الأسرى الأوكرانيين إلى كييف وهي فكرة رفضها الكرملين بسرعة. وقال زيلينسك، في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء، إنه عرض هذا الترتيب على الأمم المتحدة، لاستئناف صادرات الأمونيا الروسية عبر أوكرانيا لتخفيف النقص العالمي في الأسمدة. وأضاف، في المقابلة التي أجريت في مكتبه الرئاسي «أنا ضد توريد الأمونيا من روسيا الاتحادية عبر أراضينا. سأفعل هذا فقط مقابل الأسرى. هذا ما عرضته على الأمم المتحدة». وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية رفض الفكرة. ونقلت عنه قوله «هل البشر والأمونيا نفس الشيء؟». واقترحت الأمم المتحدة ضخ غاز الأمونيا من روسيا عبر خط أنابيب إلى الحدود الأوكرانية، حيث تشتريه شركة «ترامو» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً. ويمكن لخط الأنابيب ضخ ما يصل إلى 2.5 مليون طن من الأمونيا سنوياً من منطقة «الفولجا» الروسية إلى ميناء «بيفديني» الأوكراني على البحر الأسود، المعروف باسم «يوجني» باللغة الروسية، بالقرب من مدينة أوديسا. وتم إغلاق خط الأنابيب مع اندلاع الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.