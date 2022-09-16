قرغيزستان تعلن تجدد قتال عنيف مع طاجيكستان

أعلن حرس الحدود في قرغيزستان اندلاع «معارك عنيفة»، الجمعة، مع طاجيكستان، مضيفاً أنه رصد تحرك المزيد من القوات والمعدات الطاجيكية صوب الحدود. وقال الحرس، في بيان، إن قواته تواصل صد الهجمات الطاجيكية. واتهمت كل من الدولتين الأخرى ببدء القتال في منطقة متنازع عليها على الرغم من إعلان توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وفي تقرير منفصل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس لجنة الدولة للأمن القومي في قرغيزستان قوله إن الخسائر العسكرية في الأرواح كبيرة. وكان حرس الحدود في قرغيزستان اتهم طاجيكستان، في وقت سابق الجمعة، باستئناف إطلاق النار بعد مرور ساعات على إعلان اتفاق هدنة. وفي وقت سابق الجمعة، قال مكتب الرئاسة في قرغيزستان إن الرئيس صادر جباروف ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمان اتفقا، خلال اجتماع في أوزبكستان، على وقف إطلاق النار وسحب القوات بعد اشتباكات دموية على حدود البلدين. وفي ذلك الوقت، أكدت السلطات في طاجيكستان توصل البلدين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.