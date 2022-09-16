السبت 17 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

قرغيزستان تعلن تجدد قتال عنيف مع طاجيكستان

تجدد القتال بين قرغيزستان وطاجيكستان
17 سبتمبر 2022 00:08

أعلن حرس الحدود في قرغيزستان اندلاع «معارك عنيفة»، الجمعة، مع طاجيكستان، مضيفاً أنه رصد تحرك المزيد من القوات والمعدات الطاجيكية صوب الحدود.
وقال الحرس، في بيان، إن قواته تواصل صد الهجمات الطاجيكية.
واتهمت كل من الدولتين الأخرى ببدء القتال في منطقة متنازع عليها على الرغم من إعلان توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وفي تقرير منفصل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس لجنة الدولة للأمن القومي في قرغيزستان قوله إن الخسائر العسكرية في الأرواح كبيرة.
 وكان حرس الحدود في قرغيزستان اتهم طاجيكستان، في وقت سابق الجمعة، باستئناف إطلاق النار بعد مرور ساعات على إعلان اتفاق هدنة.
وفي وقت سابق الجمعة، قال مكتب الرئاسة في قرغيزستان إن الرئيس صادر جباروف ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمان اتفقا، خلال اجتماع في أوزبكستان، على وقف إطلاق النار وسحب القوات بعد اشتباكات دموية على حدود البلدين.
وفي ذلك الوقت، أكدت السلطات في طاجيكستان توصل البلدين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

أخبار ذات صلة
قرغيزستان: 24 قتيلاً في معارك مع طاجيكستان
قرغيزستان تتهم طاجيكستان باستئناف إطلاق النار
المصدر: رويترز
قرغيزستان
طاجيكستان
قتال
معارك
آخر الأخبار
وصول أول الفهود الأفريقية إلى الهند
دنيا
وصول أول الفهود الأفريقية إلى الهند
اليوم 08:55
روسيا تحظّر دخول 41 أسترالياً إلى أراضيها
عربي ودولي
روسيا تحظّر دخول 41 أسترالياً إلى أراضيها
اليوم 08:46
نائب الرئيس الصيني يحضر جنازة الملكة اليزابيث
عربي ودولي
نائب الرئيس الصيني يحضر جنازة الملكة اليزابيث
اليوم 08:32
محمد بن راشد: عدم التوقف أمام التحديات
الإمارات
محمد بن راشد: عدم التوقف أمام التحديات
اليوم 02:02
لانا نسيبة لدى إلقاء كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد ضرورة وقف الانتهاكات «الحوثية» للهدنة
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©