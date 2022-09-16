متظاهرون يغلقون الطرق احتجاجاً على الأوضاع في لبنان
شبان يقطعون طريقا في لبنان
16 سبتمبر 2022 23:53
نفّذ عدد من الناشطين اعتصاماً في مدينة طرابلس اللبنانية، مساء اليوم الجمعة، وقطعوا الطريق احتجاجاً على الأوضاع المعيشية فيما علق البرلمان مناقشة الميزانية. كما قطع عدد من أهالي منطقة البداوي في شمال لبنان الطريق لنفس الأسباب. وعمد المشاركون إلى قطع طريق بإشعال الإطارات. فيما قطع آخرون طريقاً دولياً باستخدام العوائق وحاويات النفايات، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وانقطاع المياه منذ أسابيع عن المنطقة. يعاني لبنان من أزمة اقتصادية وتراجع في القدرة الشرائية لدى اللبنانيين بفعل ارتفاع الأسعار وانهيار العملة اللبنانية أمام الدولار الأميركي. وبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية، اليوم الجمعة، 38500 ليرة لبنانية للمرة الأولى في تاريخ لبنان. يأتي ذلك فيما علق البرلمان اللبناني، اليوم الجمعة، المناقشات الخاصة بالموازنة بعدما تسبب انسحاب نواب في فقدان النصاب القانوني. تزامن هذه الأحداث مع خمس عمليات اقتحام بنوك نفذها مودعون، اليوم الجمعة، للمطالبة باستعادة مدخراتهم.