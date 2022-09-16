الجيش السوداني يقدم مبادرة جديدة لإشراك المدنيين

محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة في السودان
16 سبتمبر 2022 23:36
أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الجمعة، موافقة القادة العسكريين على أن تعين القوى السياسية المدنية رئيسا للوزراء ورئيسا للمجلس. جاء ذلك في بيان غداة اجتماع عقده دقلو مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. وجاء في البيان أن القائدين العسكريين أعادا التأكيد على التزام قطعاه هذا الصيف "بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي والانصراف تماما لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون" بعد تعيين حكومة مدنية. وقالت مصادر، لوكالة رويترز للأنباء، إن البرهان اجتمع في وقت سابق من الأسبوع الجاري مع سفراء بعض الدول لمناقشة الحلول السياسية. وقوبل مشروع دستور، نشرته نقابة المحامين السودانية في الأسابيع الماضية، بالإشادة من جانب بعض الأطراف السياسية وكذلك من جانب دقلو، وهو أيضا قائد قوات الدعم السريع.