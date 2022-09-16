البحرين تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القردة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الجمعة، تسجيل أول إصابة بجدري القردة لرجل وافد لم تحدد جنسيته. وأوردت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) أن الرجل، البالغ 29 عاما، اشتبه بإصابته بعد ظهور الأعراض عليه. وقالت الوكالة "تم فورا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق بروتوكلات الفحص والعزل والعلاج وتتبع أثر المخالطين.. الحالة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة". وأكدت الوزارة أنها وضعت خطة استباقية طارئة للتعامل مع جدري القردة منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة في عدد من الدول وذلك للحفاظ على الصحة العامة. وأشارت الوزارة إلى "حرصها على مواصلة التقصي الوبائي للحد من فرص انتشار جدري القردة حفاظا على السلامة العامة للمجتمع". وشددت على استعدادها للتعامل مع المستجدات في هذا الشأن واتخاذها "الإجراءات الاحترازية اللازمة وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها محليا وعالميا، ومواصلة التعاون مع المنظمات الصحية الدولية والإقليمية بهذا الخصوص".