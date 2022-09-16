بينهم زعماء دول.. مئات الضيوف يحضرون جنازة الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث الثانية الراحلة
16 سبتمبر 2022 22:13
قال مصدر في وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، إن جنازة الملكة إليزابيث الثانية سيحضرها نحو 500 ضيف من 200 دولة ومنطقة تقريبا. وأضاف المصدر أن ما يقرب من 100 رئيس ورئيس حكومة وأكثر من 20 من أفراد عائلات مالكة سيحضرون الجنازة. من بين الزعماء والقادة الذين تأكد حضورها الجنازة، الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس البولندي أندريه دودا والرئيس الإيرلندي مايكل مارتن ورئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.