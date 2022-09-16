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شي جين بينج يدعو لنظام عالمي يستند إلى القانون الدولي

شي جين بينج يلقي كلمة أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون
16 سبتمبر 2022 21:13

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الجمعة، إلى نظام دولي "أكثر عدلا وعقلانية"، خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في سمرقند بأوزبكستان.
وقال شي، أمام القمة، إن على القادة "العمل معا للتشجيع على قيام نظام دولي يسير في اتجاه أكثر عدلا وعقلانية".
وأنشئت منظمة شنغهاي للتعاون في 2011 وتضم الصين وروسيا وأربع دول من آسيا الوسطى هي كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان، فضلا عن الهند وباكستان.
وقال شي "يجدر تعزيز قيم البشرية المشتركة والتخلي عن السياسة القائمة على تشكيل كتل".
لم يأت الرئيس الصيني على ذكر أي بلد بالاسم.
وأكد شي "علينا الدفاع بحزم عن النظام العالمي الذي يضع الأمم المتحدة في صلبه فضلا عن نظام عالمي يستند إلى القانون الدولي".

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المصدر: وكالات
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