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بوتين يوجه اتهاماً للغرب بشأن أزمة أوكرانيا

بوتين يلقي كلمة أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند
16 سبتمبر 2022 20:48

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الدول الغربية بالرغبة في تفكيك روسيا.
 وقال، في خطابه أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في سمرقند عاصمة أوزبكستان، إن العملية العسكرية في أوكرانيا هدفها منع ذلك.
وأضاف "سنرى كيف سينتهي الحال (بهجوم أوكرانيا المضاد)".
وأوضح بوتين أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بذل جهدا لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، لكنه قال إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غير مستعد لإجراء محادثات سلام.

  • قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان
    قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان

وأكد الرئيس الروسي أن أردوغان كان يقترح دائما عقد اجتماعات مع زيلينسكي، وأن الرئيس التركي قدم "مساهمة كبيرة" في محاولات إنهاء النزاع.
وبخصوص الوضع في أوكرانيا، قال بوتين إن روسيا لا تستعجل إنهاء العملية هناك، مؤكدا أن استراتيجية القوات الروسية لم تتبدل وهي تواصل السيطرة على أراض.
وقال بوتين، في مؤتمر صحافي في سمرقند، إن "عملياتنا الهجومية في دونباس لا تتوقف، إنها تتقدم بوتيرة بطيئة (...) خطة (العمليات) لا تستدعي تغييرا (...) لسنا مستعجلين".
وأوضح الرئيس الروسي أن الهدف الرئيسي من العملية يبقى "تحرير أراضي دونباس بالكامل".
واتهم القوات الأوكرانية بمحاولة القيام ب"أفعال إرهابية" وإلحاق أضرار بالبنى التحتية المدنية الروسية.
وأضاف بوتين "ما زلنا نمارس ضبط النفس بالنسبة إلى ردنا على ذلك، حتى الآن. إذا استمر الوضع يتطور على هذه الحال، فإن الرد سيكون أكثر جدية".

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المصدر: وكالات
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