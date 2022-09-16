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الصين ترصد أول إصابة بجدري القردة

عينات للكشف عن جدري القردة
16 سبتمبر 2022 20:05

رصدت الصين أول إصابة بمرض جدري القردة، اليوم الجمعة، لدى شخص دخل البلاد مؤخرا، وفق ما أفادت السلطات.
وقالت السلطات الصحية في مدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب البلاد إن الشخص ظهرت عليه الأعراض أثناء خضوعه للحجر الصحي لفيروس كوفيد.
بموجب سياسة صفر كوفيد في الصين، على الأشخاص الذين يدخلون البلاد التزام حجر صحي يمتد من أسبوع إلى أسبوعين عند الوصول.
وقالت لجنة الصحة بالمدينة، في تقرير، إن حالة المصاب بجدري القردة شخصت بعد أن ظهرت عليه أعراض من بينها طفح جلدي، وصنفت الحالة على أنها "إصابة مستوردة".
وذكر التقرير أن المريض "يخضع لعزل مركزي في أحد المستشفيات وحالته مستقرة".
وأضاف أنه بسبب عزل المريض فور دخوله المدينة "لا آثار لانتقال العدوى، وخطر انتقال العدوى منخفض".

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المصدر: رويترز
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