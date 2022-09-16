السبت 17 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

حشود تصطف لإلقاء نظرة وداع على الملكة إليزابيث

حشود تصطف لإلقاء نظرة وداع على الملكة إليزابيث
16 سبتمبر 2022 19:54

امتد طابور المعزّين أميالاً في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة، بانتظار إلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث الثانية المسجى في قاعة وستمنستر.
ومع تدفق عشرات الآلاف إلى لندن قبل إقامة جنازة الملكة يوم الاثنين، أوقفت السلطات مؤقتاً دخول المعزين لرؤية النعش وطلبت منهم عدم الانضمام إلى الطابور حتى استئناف الدخول إلى القاعة التي سجي فيها النعش.
وانضم أناس من جميع الأعمار ومختلف الأطياف إلى الطابور الذي يمتد بطول الضفة الجنوبية لنهر "التيمز" ثم يعبر فوق النهر إلى قاعة "وستمنستر" في البرلمان.

  • نعش الملكة إليزابيث مسجى في قاعة وستمنستر
    نعش الملكة إليزابيث مسجى في قاعة وستمنستر

لكن بحلول الظهر، أصبح الطابور طويلاً جداً في مظهر ينمّ عن حب واحترام الشعب للملكة الراحلة التي توفيت في اسكتلندا في الثامن من سبتمبر الجاري عن 96 عاماً وامتد جلوسها على العرش 70 عاماً.
وقالت وزارة الثقافة البريطانية "سيتوقف الدخول لمدة ست ساعات على الأقل... من فضلكم لا تحاولوا الانضمام إلى الطابور إلى أن يُعاد فتحه".

ونبّهت الوزارة إلى أن فترة الانتظار في الطابور قد تصل إلى 12 ساعة. ومن المتوقع أن يمر نحو 750 ألف شخص إجمالاً لرؤية نعش الملكة.
وانضم الملك تشارلز الثالث، الذي زار ويلز اليوم الجمعة، وشقيقته الأميرة آن وشقيقاه الأميران آندرو وإدوارد إلى حرس الشرف في وقفة صامتة حول النعش لمدة 15 دقيقة.

وقالت هياسينث أباه، التي كانت تقف في الطابور وهي من سكان لندن "لا أشعر بركبتيّ إطلاقاً ولا بساقيّ... لكن لا بأس. معظم الناس كانوا ودودين وقضينا وقتا ممتعا".
وذكرت نعومي براون (29 عاما)، وهي أيضا من سكان لندن، أنها انتظرت قرابة 11 ساعة بعد انضمامها إلى الطابور مساء أمس الخميس بعد العمل.

وقالت وهي تقترب من مقدمة الطابور "أحسست فقط أن هذا حدث لن أشارك فيه مرة أخرى. أكنّ احتراماً كبيراً للملكة، احترام لم يهتز ولو مرة. كانت رمزا رائعا لبلادنا. نشعر وكأننا فقدنا فردا من الأسرة".
والنعش مسجى في قاعة "وستمنستر" القديمة حيث يقف جنود ومسؤولون آخرون في صمت حوله بينما يمر عليه الناس الذين انتظروا طويلا في الطابور لتوديع الملكة. واغرورقت كثير من الأعين بالدموع وقدم البعض التحية أو أحنى رأسه.

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد يعزي في وفاة الملكة إليزابيث
بينهم زعماء دول.. مئات الضيوف يحضرون جنازة الملكة إليزابيث
وفاة الملكة إليزابيث
تابع التغطية كاملة
المصدر: رويترز
الملكة إليزابيث الثانية
نظرة الوداع
وستمنستر
آخر الأخبار
وصول أول الفهود الأفريقية إلى الهند
دنيا
وصول أول الفهود الأفريقية إلى الهند
اليوم 08:55
روسيا تحظّر دخول 41 أسترالياً إلى أراضيها
عربي ودولي
روسيا تحظّر دخول 41 أسترالياً إلى أراضيها
اليوم 08:46
نائب الرئيس الصيني يحضر جنازة الملكة اليزابيث
عربي ودولي
نائب الرئيس الصيني يحضر جنازة الملكة اليزابيث
اليوم 08:32
محمد بن راشد: عدم التوقف أمام التحديات
الإمارات
محمد بن راشد: عدم التوقف أمام التحديات
اليوم 02:02
لانا نسيبة لدى إلقاء كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد ضرورة وقف الانتهاكات «الحوثية» للهدنة
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©