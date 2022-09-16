9 قتلى في سيول اجتاحت إيطاليا

قالت السلطات الإيطالية، اليوم الجمعة، إن تسعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم جراء سيول وفيضانات شهدتها منطقة "ماركي" بوسط البلاد الليلة الماضية، في حين يواصل رجال الإنقاذ البحث عن أربعة مفقودين. وأظهرت لقطات سكانا في قرية "كانتيانو" القريبة من منطقة "أومبريا" المجاورة لمنطقة "ماركي" وهم يزيلون الوحل من الشوارع، بعدما اجتاحت السيول عدة بلدات، وحاصرت السيارات ومنعتها من الحركة أو ألحقت أضرارا بها. وقالت لوسيانا أجوستينيلي، وهي من سكان المنطقة، "انقلب متجري الذي أبيع فيه الفاكهة رأسا على عقب". وذكرت هيئة الحماية المدنية أن ما يقرب من 40 سنتيمترا من الأمطار انهمرت في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات، وهو ما يعادل ثلث الكمية التي تسقط خلال عام. وقال لودوفيكو كافيرني رئيس بلدية قرية "سيرا سانتابونديو" لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية إن الأمر "كان أشبه بالزلزال". والتقى رئيس الهيئة الوطنية للحماية المدنية فابريزيو كورسيو مع السلطات المحلية في "أنكونا" عاصمة ماركي لتقييم الأضرار، بينما عبر قادة الأحزاب التي تستعد للانتخابات الإيطالية المقررة في 25 سبتمبر الجاري عن تضامنهم.