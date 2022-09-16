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ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى في العاصمة الأردنية

فريق إنقاذ يواصل البحث عن ناجين بمساعدة كلاب بوليسية
16 سبتمبر 2022 18:58

قالت السلطات الأردنية، اليوم الجمعة، إن عدد قتلى انهيار مبنى سكني في العاصمة عمّان هذا الأسبوع ارتفع إلى 13، بعد العثور على مزيد من الجثث.
كان 25 شخصاً على الأقل في مبنى سكني في حي اللويبدة في عمّان عندما انهار يوم الثلاثاء.
وعمل رجال الإنقاذ منذ ذلك الحين على إزالة الأسطح الخرسانية المنهارة ورفع الأنقاض في محاولة للبحث عن ناجين.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مديرية الأمن العام قولها، اليوم الجمعة، إنه تم انتشال ثلاث جثث أخرى من تحت الأنقاض، مضيفة أن عشرة أشخاص آخرين أصيبوا في الحادثة.
يشارك أكثر من 350 من عمال الدفاع المدني بجانب طائرات مسيرة وكلاب بوليسية في عملية الإنقاذ، التي ذكرت وكالة الأنباء الأردنية أنها ستتواصل حتى يتم التعرف على مصير جميع من كانوا في المبنى.
وأمر رئيس الوزراء بشر الخصاونة بإجراء تحقيق في أسباب انهيار المبنى.

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