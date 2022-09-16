بوتين يدلي بتصريحات بشأن إنهاء أزمة أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه يأمل بأن تنتهي الأزمة في أوكرانيا في أقرب وقت، مبديا تفهمه لمخاوف الهند المرتبطة بالنزاع. وقال بوتين لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" المنعقدة في في أوزبكستان "أعرف موقفكم من النزاع في أوكرانيا ومخاوفكم.. سنبذل كل ما في وسعنا لإنهائه في أقرب وقت". وأضاف الرئيس الروسي "للأسف، فإن الطرف المقابل، القيادة في أوكرانيا، أعلن رفضه عملية التفاوض وأعلن رغبته في تحقيق أهدافه بالسبل العسكرية، في ساحة المعركة".كان بوتين بحث، أمس الخميس، مع الرئيس الصيني شي جين بينج، الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية. بدوره، قال رئيس الوزراء الهندي للرئيس الروسي إن الآن "ليس وقت الحرب"، وفق ما أظهرت صور متلفزة. وترتبط نيودلهي وموسكو بعلاقات تاريخية تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بينما لا تزال روسيا أكبر مزوّد للأسلحة إلى الهند. لكن في أول اجتماع مباشر بينهما منذ الأزمة الأوكرانية في فبراير، قال مودي لبوتين "فخامتك، أعرف بأن الوقت الراهن ليس وقت الحرب". لكن مودي شدد على أهمية "الديمقراطية والدبلوماسية والحوار" خلال الاجتماع، بحسب تسجيل مصوّر بثّته شبكة "دورداشان" الهندية العامة. وقال مودي إن الزعيمين سيناقشان "كيفية المضي قدما في مسار السلام". كان بوتين بحث، أمس الخميس، مع الرئيس الصيني شي جين بينج، الأزمة الأوكرانية وتداعياتها.