السبت 17 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بوتين يدلي بتصريحات بشأن إنهاء أزمة أوكرانيا

بوتين يلتقي رئيس الوزراء الهندي مودي
16 سبتمبر 2022 18:16

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه يأمل بأن تنتهي الأزمة في أوكرانيا في أقرب وقت، مبديا تفهمه لمخاوف الهند المرتبطة بالنزاع.
وقال بوتين لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" المنعقدة في في أوزبكستان "أعرف موقفكم من النزاع في أوكرانيا ومخاوفكم.. سنبذل كل ما في وسعنا لإنهائه في أقرب وقت".
وأضاف الرئيس الروسي "للأسف، فإن الطرف المقابل، القيادة في أوكرانيا، أعلن رفضه عملية التفاوض وأعلن رغبته في تحقيق أهدافه بالسبل العسكرية، في ساحة المعركة".كان بوتين بحث، أمس الخميس، مع الرئيس الصيني شي جين بينج، الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية.
بدوره، قال رئيس الوزراء الهندي للرئيس الروسي إن الآن "ليس وقت الحرب"، وفق ما أظهرت صور متلفزة.
وترتبط نيودلهي وموسكو بعلاقات تاريخية تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بينما لا تزال روسيا أكبر مزوّد للأسلحة إلى الهند.
لكن في أول اجتماع مباشر بينهما منذ الأزمة الأوكرانية في فبراير، قال مودي لبوتين "فخامتك، أعرف بأن الوقت الراهن ليس وقت الحرب".
لكن مودي شدد على أهمية "الديمقراطية والدبلوماسية والحوار" خلال الاجتماع، بحسب تسجيل مصوّر بثّته شبكة "دورداشان" الهندية العامة.
وقال مودي إن الزعيمين سيناقشان "كيفية المضي قدما في مسار السلام".
كان بوتين بحث، أمس الخميس، مع الرئيس الصيني شي جين بينج، الأزمة الأوكرانية وتداعياتها.

أخبار ذات صلة
بوتين يحذر من ردٍ روسي قوي على أوكرانيا
بوتين يوجه اتهاماً للغرب بشأن أزمة أوكرانيا
المصدر: وكالات
ناريندرا مودي
فلاديمير بوتين
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
وصول أول الفهود الأفريقية إلى الهند
دنيا
وصول أول الفهود الأفريقية إلى الهند
اليوم 08:55
روسيا تحظّر دخول 41 أسترالياً إلى أراضيها
عربي ودولي
روسيا تحظّر دخول 41 أسترالياً إلى أراضيها
اليوم 08:46
نائب الرئيس الصيني يحضر جنازة الملكة اليزابيث
عربي ودولي
نائب الرئيس الصيني يحضر جنازة الملكة اليزابيث
اليوم 08:32
محمد بن راشد: عدم التوقف أمام التحديات
الإمارات
محمد بن راشد: عدم التوقف أمام التحديات
اليوم 02:02
لانا نسيبة لدى إلقاء كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد ضرورة وقف الانتهاكات «الحوثية» للهدنة
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©