قرغيزستان تتهم طاجيكستان باستئناف إطلاق النار

اتهم حرس الحدود في قرغيزستان، اليوم الجمعة، طاجيكستان باستئناف إطلاق النار على مواقع على حدود البلدين بعد مرور ساعات على إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار. وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال مكتب الرئاسة في قرغيزستان إن الرئيس صادر جباروف ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمان اتفقا خلال اجتماع في أوزبكستان على وقف إطلاق النار وسحب القوات بعد اشتباكات دموية على حدود البلدين. وفي ذلك الوقت، أكدت السلطات في طاجيكستان توصل البلدين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وأكد حرس الحدود في قرغيزستان اتفاق الجانبين على بدء سريان وقف إطلاق النار في الساعة 1600 بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش). وفي وقت سابق، تبادلت الجمهوريتان السوفيتيتان السابقتان الاتهامات ببدء القتال في منطقة متنازع عليها مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات. وحثت موسكو البلدين على إنهاء الاشتباكات.