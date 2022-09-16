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العراق: مقتل 10 من داعش في مناطق متفرقة من البلاد

العراق: مقتل 10 من داعش في مناطق متفرقة من البلاد
16 سبتمبر 2022 17:57

 أفاد بيان عسكري عراقي، اليوم الجمعة، أن قيادة عمليات القوات البرية العراقية تمكنت من تنفيذ 280 عملية عسكرية خلال الأيام السبعة الماضية أسفرت عن مقتل 10 من عناصر داعش واعتقال متسللين في مناطق متفرقة من البلاد.

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 وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن الحصيلة الإسبوعية للعمليات العسكرية لقيادة القوات البرية للفترة من 15-9 من الشهر الجاري، هي تنفيذ 280 عملية أسفرت عن مقتل 10من عناصر داعش واعتقال 410 بمواد قانونية مختلفة وضبط 264 عبوات ناسفة وضبط مئات الأسلحة والأعتدة ومقذوفات مختلفة وصواريخ مختلفة العيارات ومنصات صواريخ وأجهزة اتصال وعجلات.

المصدر: د ب أ
العراق
داعش
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