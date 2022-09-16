السبت 17 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

عاصمة كازاخستان تستعيد اسمها القديم

عاصمة كازاخستان تستعيد اسمها القديم
16 سبتمبر 2022 17:12

 صوت البرلمان الكازخستاني، اليوم الجمعة، لصالح استعادة عاصمة كازاخستان اسمها القديم أستانا بدلا من نور سلطان، وذلك بعد ثلاث سنوات فحسب من تغييره.
كما وافق البرلمان بالإجماع أيضا على تعديل دستوري، يقيد ولاية الرؤساء المستقبليين بفترة واحدة مدتها سبع سنوات فقط.
ولكن لا يزال يتعين على رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف التوقيع على التعديل ليصبح ساري المفعول، بيد أن هذه الخطوة تعتبر مجرد إجراء شكلي.
يذكر أن عاصمة كازاخستان كان قد تم تغيير أسمها من أستانا إلى نور سلطان في مارس 2019، تكريما للرئيس السابق نور سلطان نزارباييف الذي تنحى من منصبه بعد حوالي ثلاثة عقود في السلطة.

أخبار ذات صلة
«زعماء الأديان».. دعوة لإنهاء الحروب وتعزيز ثقافة التسامح
الرئيس الصيني في أول زيارة للخارج منذ جائحة «كورونا»
المصدر: د ب أ
كازاخستان
آخر الأخبار
وصول أول الفهود الأفريقية إلى الهند
دنيا
وصول أول الفهود الأفريقية إلى الهند
اليوم 08:55
روسيا تحظّر دخول 41 أسترالياً إلى أراضيها
عربي ودولي
روسيا تحظّر دخول 41 أسترالياً إلى أراضيها
اليوم 08:46
نائب الرئيس الصيني يحضر جنازة الملكة اليزابيث
عربي ودولي
نائب الرئيس الصيني يحضر جنازة الملكة اليزابيث
اليوم 08:32
محمد بن راشد: عدم التوقف أمام التحديات
الإمارات
محمد بن راشد: عدم التوقف أمام التحديات
اليوم 02:02
لانا نسيبة لدى إلقاء كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد ضرورة وقف الانتهاكات «الحوثية» للهدنة
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©