صواريخ أوكرانية تستهدف مبنى في خيرسون

ذكرت وكالات أنباء روسية أن خمسة صواريخ أوكرانية استهدفت مبنى يستخدمه الجنود الروس بمدينة خيرسون، بجنوب أوكرانيا اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.

وقالت إيكاترينا جوباريفا، نائبة رئيس إدارة منطقة خيرسون، والتي عينتها موسكو للصحفيين إن الضربات وقعت خلال اجتماع لمسؤولين كبار.

يشار إلى أن خيرسون هي العاصمة الإقليمية الوحيدة التي سيطرت عليها القوات الروسية منذ فبراير.

وتسعى القوات الأوكرانية إلى استعادة المدينة التي تقع على نهر دنيبرو، والتي كان يقطنها نحو 300 ألف شخص قبل الحرب، بحلول نهاية العام الجاري.