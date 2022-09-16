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حريق كبير في ناطحة سحاب وسط الصين

أرشيفية
16 سبتمبر 2022 13:59

شب حريق كبير في ناطحة سحاب في مدينة تشانغشا في وسط الصين على ما ذكر التلفزيون العام مشيرا إلى أن عدد الإصابات "غير معروف حتى الآن".
وأوضحت محطة "سي سي تي في" العامة "يتصاعد دخان كثيف من الموقع فيما النيران مستعرة بقوة في طوابق عدة من المبنى".

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